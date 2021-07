Napoli, ruba una bottiglia di spumante nell'area di servizio della Tangenziale: denunciato

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, hanno individuato e denunciato un uomo che, due domeniche fa, aveva rubato una bottiglia di spumante di un noto marchio all’interno del bar di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli. Nella circostanza l’uomo, entrando nel bar, prendeva la bottiglia e la mostrava simulando un cenno di conferma per concluderne l’acquisto. Approfittando della distrazione dei dipendenti, usciva senza pagare e si allontanava a bordo di una Lancia Musa di colore oro.

Dalle immagini di videosorveglianza ivi installate, gli agenti sono risaliti all’intestatario dell’autovettura che ne aveva a sua volta trasferito la proprietà solo di fatto nel settembre del 2020, con un trasferimento non andato a buon fine per motivi fiscali. Individuato il reale possessore del veicolo, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno accertato che l’uomo, nel giorno incriminato, aveva prestato il suo veicolo al cognato, protagonista della vicenda. A seguito di tali eventi, l’autore del furto, un 45enne, è stato deferito all’A.G. per furto aggravato mentre il detentore dell’autoveicolo, è stato sanzionato per omessa trascrizione del passaggio di proprietà.