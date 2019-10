© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli autisti delle ambulanze hanno lanciato un allarme: il caos del traffico generato dalle limitazioni infa perdere minuti preziosi ai mezzi di soccorso. La questione ha aggiunto il tema dell'allarme per i soccorsi a quello dei disagi per i napoletani ed è finita, ieri, al tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura.LA RICHIESTAIl comitato era già convocato, come accade ciclicamente, per affrontare le questioni più urgenti della città con tutti gli attori di amministrazione e sicurezza dei cittadini. L'incontro, però, è stato utile anche per affrontare la questione della Tangenziale per la quale il Prefetto ha chiesto aggiornamenti al Comune: il rappresentante di palazzo San Giacomo ha spiegato ciò che sta accadendo, ha chiarito che all'inizio della prossima settimana è previsto un incontro ufficiale con Tangenziale che dovrebbe presentare un documento articolato sullo stato del viadotto e sui lavori necessari per recuperare la piena agibilità, ha garantito che ogni nuovo sviluppo della vicenda verrà comunicato immediatamente anche alla prefettura. Ma sulla questione c'è stata anche una precisa richiesta presentata direttamente dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano, che considera la questione del transito dei mezzi di emergenza una priorità: il Comune dovrà verificare, assieme a Tangenziale, la possibilità di aprire ai mezzi di soccorso le corsie attualmente vietate al traffico.LE VERIFICHEL'ipotesi potrebbe trovare attuazione senza problemi perché quelle corsie del viadotto sono chiuse esclusivamente per evitare un sovraccarico di auto, e il passaggio di un mezzo di soccorso ogni tanto non porterebbe un aggravio di peso insostenibile. Si paventa, però, una questione di controllo del flusso delle auto. Fin dai primi giorni di chiusura delle corsie esterne della Tangenziale in molti hanno provato a violare l'area interdetta percorrendola con le loro vetture, sicché la Tangenziale è stata costretta a posizionare delle barriere mobili a distanza ravvicinata all'interno del percorso vietato, proprio per evitare quelle invasioni. Se, però, si deciderà di aprire quei percorsi ai mezzi di soccorso, sarà necessario eliminare le barriere mobili ma, contemporaneamente, si dovrà prevedere un controllo serrato per evitare che i furbi possano approfittarne. A chi spetterebbe quel controllo? Ne discuteranno Tangenziale e Comune di Napoli esaminando la proposta del Prefetto alla quale dovranno, in tempi brevissimi, fornire una risposta.IL VERTICENel momento in cui il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, tuonava in un video diffuso via social contro Tangenziale che non fornisce notizie né certezze ai napoletani, l'amministratore delegato di Tangenziale stava varcando la soglia della sede comunale per la seconda volta in due giorni consecutivi. Martedì è stato a via Verdi in commissione mobilità e si è confrontato con i consiglieri comunali a un tavolo dov'erano seduti anche il direttore generale Auricchio, e gli assessori Calabrese (infrastrutture) e Clemente (mobilità); ieri invece è andato a Palazzo San Giacomo per un nuovo incontro con gli assessori alle infrastrutture e alla mobilità nel corso del quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti e nuove rassicurazioni sullo stato del viadotto Capodichino.I TEMPIAttualmente manca un solo dettaglio che, però, è determinante: quando si concluderanno i lavori?Tangenziale assicura che, come promesso, all'inizio della prossima settimana saranno presentate relazioni puntuali sullo stato del viadotto e un cronoprogramma preciso sulla tempistica dei lavori.