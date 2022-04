Tangenziale di Napoli, prevista chiusura notturna del tratto Agnano-Cuma

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione nella galleria «Solfatara» in orario notturno, dalle 23:00 di questa sera martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Agnano e Cuma, verso Pozzuoli.

Sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio «Antica Campana nord» situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Agnano, percorrere la viabilità ordinaria: Via Agnano agli Astroni, Via Beccadelli, Via San Gennaro Agnano, Via Variante Solfatara, Via Adriano Olivetti, Via Domitiana e si consiglia l'ingresso sulla Tangenziale allo svincolo Variante 7/IV Domitiana.