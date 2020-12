Tangenziale di Napoli: chiusure notturne del tratto Vomero-Fuorigrotta in entrambe le direzioni

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire prove di carico del viadotto "Calata San Domenico", previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta, verso Pozzuoli; -dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Vomero, verso Capodichino/autostrade. Inoltre, per chi proviene dalla viabilità ordinaria, sarà chiusa la bretella di collegamento "Via Agnano agli Astroni/Tangenziale" denominata "Italia 90". -dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta, verso Pozzuoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: -verso Pozzuoli: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Vomero, si potrà percorrere Via Pigna, Via Giustiniano, Viale Traiano, Via Cassiodoro, Via Terracina e Via Cintia con rientro, sulla Tangenziale, allo svincolo di Fuorigrotta; -verso Capodichino/autostrade: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fuorigrotta, si potrà percorrere Via Cintia e il Raccordo di Soccavo/Tangenziale con rientro, sulla Tangenziale, allo svincolo di Vomero. In alternativa alla chiusura della bretella "Via Agnano agli Astroni/Tangenziale", si potrà utilizzare l'entrata di Vomero per chi è diretto verso Capodichino e l'entrata di Agnano per chi è diretto verso Pozzuoli.

