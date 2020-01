Tangenziale di Napoli comunica che, per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Secondigliano Aeroporto, per chi proviene da Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti consecutive di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00; dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 febbraio. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Doganella. © RIPRODUZIONE RISERVATA