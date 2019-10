Tangenziale di Napoli, i lavori dureranno 67 giorni. Ed è già polemica

Dieci giorni di pedaggio gratis, ma altri 67 giorni di caos (fino al 31 dicembre) sulla Tangenziale a corsie ridotte. Il Cda si è riunito in via straordinaria per deliberare quanto richiesto dal Mit in merito alla sospensione del pedaggio. Misura di carattere straordinario ratificata ma a tempo determinato. «Fino a tutto il 5 novembre - spiega il presidente Cirino Pomicino - non un giorno di più». Una misura - aggiunge - che sarà irripetibile.



Due le ordinanze della società. I tempi, come detto, non saranno brevi. «La riduzione a due corsie disposta da Tangenziale di Napoli S.P.A. sul viadotto Capodichino - a seguito della indicazione del Mit di operare verifiche di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni - tra le progressive km. 17+700 e km. 19+100 in entrambe le direzioni est-ovest (Capodichino - Pozzuoli), con la conseguente riduzione delle banchine laterali nelle rampe, immediatamente in uscita est ed immissione in ovest dello svincolo di Corso Malta terminerà alle 24 del 31 dicembre 2019.. La seconda ordinanza, la 4/2019, prevede «il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nei tratti autostradali Fuorigrotta/Corso Malta in direzione est-Autostrade e Corso Malta/Capodimonte in direzione ovest-Pozzuoli». In questo caso, però, il termine del divieto è previsto più avanti, il 20 gennaio 2020, scadenza più congrua alla stima dei 90 giorni necessari per le verifiche».

Perchè ci vuole tanto tempo? A più di qualcuno sono sorti dei dubbi. Malgrado lo stesso amministratore delegato di Tangenziale abbia gettato acqua sul fuoco delle polemiche. «In ogni ordinanza - spiega l'Ad Riccardo Rigacci - di limitazione va indicata una data, ma nel caso in cui le verifiche si concluderanno prima, l'ordinanza verrà prontamente revocata». la sicurezza infrastrutturale - aggiunge - viene prima dei disagi, si tratta, tengo a precisarlo di interventi di natura conservativa correlati più alla prudenza. E la lettera ricevuta dal Mit nel 2018? «Non riguardava in alcun modo il viadotto di Capodichino». Rigacci tiene a sottolineare che in seguito alla richiesta del Mit (dopo la tragedia del crollo Morandi) furono «effettuati dei controlli che non evidenziarono alcun tipo di problematica». Fino alla relazione dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture.



Fino a tutto il 5 novembre non si paga. Ma verranno comunque registrati tutti i transiti sulla Tangenziale anche per comprendere il volume delle perdite non solo per Tangenziale ma anche per lo Stato. A spigarlo è. «Abbiamo aderito ad una richiesta proveniente dal Mit ma non ci sarà una seconda volta». In che senso? «Nel caso in cui venisse chiesta una proroga dell'esenzione del pedaggio a farsene carico dovrà essere esclusivamente il Ministero: se verranno messe le risorse bene, altrimenti non si procederà. Non si dimentichi che si tratta di una società per azioni che deve seguire delle regole ben precise». A noi - aggiunge - dispiace il disagio arrecato ai cittadini, la sicurezza viene prima di tutto stiamo completando tutte le verifiche necessarie. Pomicino, in realtà, ha poco digerito le accuse dell'amministrazione comunale. «La città - spiega Pomicino - non ha bisogno di nuove polemiche, ognuno faccia la sua parte, noi facciamo la nostra e il Comune faccia la sua. La chiusura di una corsia è una misura, insisto, di natura prudenziale». I poteri ultimi - precisa ancora Pomicino - sono del governo - se c'è una emergenza e questa non lo è, sia chiaro, il governo se ne fa carico e con gli stanziamenti necessari».

Francesco Emilio Borrelli interviene sul nodo risorse per la manutenzione della Tangenziale che incassa circa 70 milioni all'anno. «Non possiamo che essere concordi con l'iniziativa dell'Aidacon Consumatori - spiega Borrelli - che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica sulle carenze nei controlli di sicurezza sulle strutture da parte di Tangenziale di Napoli». In base alla relazione all'ultimo bilancio approvato emerge che la società, a fronte di introiti dai pedaggi pari a più di 69 milioni di euro, investe nella manutenzione delle strutture poco più di 3 milioni di euro. «In pratica - aggiunge il consigliere regionale - i costi per la manutenzione sono meno del 5% di quanto gli automobilisti sborsano. Tra l'altro dalla relazione emerge che, tra gli interventi manutentivi del 2018, sono compresi quelli relativi al ripristino del calcestruzzo ammalorato lungo i viadotti e i cavalcavia. Bene, ci chiediamo come sia possibile che nel corso di interventi del genere non siano emerse le criticità che hanno portato il ministero alle contestazioni avanzate nei confronti della società».

