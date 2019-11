Tangenziale di Napoli informa che, per lavori all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche sul viadotto "Capodichino", nelle quattro notti consecutive di giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Pozzuoli, con orario 22:00-6:00.

LEGGI ANCHE Tangenziale di Napoli, ultimo sprint: ecco ​le chiusure notturne

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Doganella o di Capodichino/aeroporto. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA