Tangenziale di Napoli, nella notte chiude la rampa dei Camaldoli verso il Vomero

Tangenziale di Napoli. Da mezzanotte alle 6 di mercoledì 21 luglio resta chiusa la rampa di uscita della stazione di Camaldoli, verso il Vomero. In alternativa è possibile utilizzare la rampa di uscita "Rione Alto/Camaldoli". E, per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi, c'è "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre). Gli avvisi sono anche sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm. Call center Autostrade: 840042121, attivo 24 ore su 24.