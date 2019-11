Tangenziale di Napoli, finiti i lavori: riaprono al traffico le tre corsie del viadotto

S'è conclusa in anticipo rispetto al programma la prima fase di lavori, svolta h24 e sette giorni su sette, sul viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli.



Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A seguito di tale attività, sarà possibile dalle prime ore di giovedì 14 novembre riaprire al traffico tutte le tre corsie del viadotto in entrambe le direzioni di marcia, conservando una limitazione per il solo traffico dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate.Soddisfatto il sindaco di Napoli, che con un post su Instagram rivendica la riapertura del viadotto: «Domani mattina alle 6 riaprono su entrambe le direzioni di marcia, ad eccezione dei mezzi pesanti, le tre corsie del viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli. Siamo stati con il fiato sul collo, non abbiamo mollato un secondo».