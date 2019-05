Giovedì 23 Maggio 2019, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 14:45

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per colpa di un'autocisterna carica di gasolio ferma per un'avaria all'altezza dello svincolo di corso Malta. Per consentire la messa in sicurezza dell'area, Tangenziale di Napoli ha disposto la chiusura dello svincolo e consiglia l'uscita alternativa a Capodimonte.