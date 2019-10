Tangenziale di Napoli nella morsa del traffico, le voci degli automobilisti: «Pedaggio gratis in questi giorni di emergenza»

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chilometri di code, caos e rabbia tra gli automobilisti. Sono tante le difficoltà che si incontrano sullaancora “paralizzata” dai lavori. Un percorso caotico, su cui è diventato difficile accedere. Gli svincoli e le rampe d'ingresso sono rimaste impraticabili per diverse ore, rendendo complessa l'immissione sulla carreggiata. Le aree di sosta sono state prese d'assalto, fin dalle prime ore del mattino, da chi per motivi di lavoro è stato costretto a fermarsi per fissare appuntamenti o comunicare assenze e ritardi.«È una situazione assurda – affermano gli autisti – che ci costringe a rimanere bloccati. In un momento di crisi come questo, avere impedimenti e ritardi sul lavoro crea non pochi problemi. Siamo costretti a rimandare appuntamenti o addirittura a lavorare dall'interno della macchina. Una strada già difficile da percorrere è diventata impraticabile. Ci stiamo adattando ma con molte difficoltà».La speranza adesso, è quella di una rapida conclusione degli interventi. Ma i tempi sembrerebbero essere ancora lunghi ed è difficile fare previsioni.«Dobbiamo continuare a soffrire, per lavori di cui ancora non si conosce la conclusione. Bisogna chiedersi se tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati effettuati nei mesi precedenti e perchè si è arrivati a questo punto. La Tangenziale di Napoli è a pagamento ed è vergognoso che sia ridotta in queste condizioni».