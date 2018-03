Tangenziale, sassi dal cavalcavia: colpita auto in corsa, giovane ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Marzo 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 08:59

«All’inizio non riuscivo a capire cosa fosse successo. Ho sentito un botto all’improvviso, c’erano schegge di vetro ovunque. Ho pensato anche alle cose più assurde, che forse l’aria troppo calda che avevo azionato per disappannare il vetro lo avesse fatto spaccare. Solo quando mi sono fermato e ho guardato bene ho realizzato: nel parabrezza c’era il buco che aveva lasciato un sasso».Comincia così il racconto di Andrea N., giovane cuoco napoletano, che la notte tra sabato e domenica si è ritrovato col vetro sfondato da una pietra mentre passava sotto un cavalcavia. «Era l’una del mattino circa – continua – avevo da poco finito di lavorare e stavo tornando a casa. Ho imboccato la tangenziale all’ingresso di Fuorigrotta e sono passato sotto il cavalcavia di via Tertulliano. Appena l’ho superato sono stato investito da una pioggia di schegge di vetro. Sono sobbalzato ma per fortuna mi stavo ancora immettendo e guidavo intorno ai 40 chilometri all’ora. Così sono riuscito a tenere l’automobile in strada, senza sbandare. Ero incredulo, non riuscivo a spiegarmi come avesse fatto il vetro a esplodere. Una volta a casa ho visto le condizioni del parabrezza ho chiamato la Polizia e ho spiegato l’accaduto. Domenica mattina poi sono tornato sul posto per controllare e ho visto che a terra c’era ancora una pietra, proprio nel punto dove sono stato colpito».