Domenica 12 Maggio 2019, 08:59

Martedì a tarda sera arriverà a Napoli, mercoledì mattina Tano Gasso, il presidente delle Federazione Italiana Antiracket sarà al cantiere di Porta Capuana: ha una lunga serie di impegni in città ma li ha messi tutti in coda a quello che ritiene il più importante: «Andrò lì per spiegare ai lavoratori e all'imprenditore che di fronte alle estorsioni non sono soli. Ci siamo noi, ci sono le forze dell'ordine».La vicenda della chiusura del cantiere Unesco dopo l'arrivo e le pressioni degli emissari dei clan ha colpito Tano Grasso che non riesce a capacitarsi di quel che è accaduto.«Però devo dire che non l'ho condiviso. Per carità, ribadisco la mia solidarietà e la vicinanza a chi ha ricevuto minacce e ha preso quella decisione, ma quell'abbandono è un unicum del quale non riesco a capacitarmi».«Guardi che di eventi del genere, purtroppo, a Napoli ne avvengono a decine. Esistono persone delle forze dell'ordine che con immediatezza garantiscono tutela e interventi decisi. Nessuno va via, tutti seguono le indicazioni delle forze dell'ordine».«No se nel cantiere ci sono poliziotti travestiti da operai che sono pronti a intervenire. È il percorso abituale in questi casi, non esistono rischi, c'è solo la certezza che queste persone vengono arrestate non appena si ripresentano. Del resto è andata così pochi mesi fa».