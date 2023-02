Il sistema degli appalti, la giungla dei concorsi pubblici, l'ipertrofia dei ricorsi in materia di pubblica sanità, e poi - ancora - la camorra, quella che magari non spara ma inquina il tessuto delle imprese e uccide l'economia sana. C'è tutto questo nella relazione letta ieri dal presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania, Vittorio Salamone in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023.

Giustizia amministrativa in prima linea sul fronte incandescente della pubblica amministrazione, e non solo. Dal bilancio pubblicato ieri emerge un quadro in chiaroscuro, che se da un lato evidenzia un energico e quotidiano impegno dei giudici in servizio all'«Hotel de Londres», mette in luce però anche i grossi carichi di lavoro da smaltire: i ricorsi depositati nel 2022 sono stati 6214 rispetto ai 5644 del 2021, con un incremento totale del 10,10%.

Lucido e netto l'affondo del presidente del tar sui danni devastanti prodotti dalla criminalità organizzata: «Le organizzazioni camorristiche mostrano ormai una grande disinvoltura nel creare un vero e proprio sistema economico ramificato finalizzato, da un lato, al riciclaggio dei proventi da attività illecite e, dall'altro, ad accumulare risorse economiche. Operando in contemporanea su due crinali, il mercato illecito e quello legale». L'anno scorso il Tar Campania ha pronunciato numerose sentenze sui ricorsi presentati contro i provvedimenti interdittivi emessi dalle Prefetture di Napoli, Caserta e Benevento; e proprio dall'analisi di questi provvedimenti «si ha una conferma - dice Salamone - che la camorra si afferma nel tessuto sociale ed economico per la sua tendenza ad inserirsi nei settori dell'economia legale piegandone le regole e gli equilibri ai propri scopi tendenti a consolidare il proprio potere ed a perseguire il profitto».

Ricorsi record in materia di salute pubblica. Nel 2022 in materia di servizio sanitario nazionale l'aumento dei giudizi in questa materia è stato stratosferico: pari al 452 per cento. Un contenzioso determinato, in Campania, dal passaggio ai cosiddetti «tetti di spesa per struttura» per le singole strutture autorizzate o accreditate dal precedente criterio, utilizzato per circa 20 anni, dei «tetti di branca».

Un superlavoro per le toghe della giustizia amministrative campane, il cui organico si è assottigliato di un'ulteriore unità: 38 sono i giudici attualmente in servizio, a fronte dei 49 previsti in pianta organica.

Consistente è stato il lavoro prodotto dal Tar Campania anche in altre materie: dagli stranieri all'ambiente, dalla gestione del territorio (in prevalenza casi relativi ad abusi edilizi) alle concessioni pubbliche, all'istruzione.

Alla cerimonia era presente anche il neo-presidente del Consiglio di Stato, il napoletano Luigi Maruotti, che da sottolineato come «i componenti della Pubblica amministrazione devono essere consapevoli del loro ruolo, svolgendo la loro attività non per fare i piaceri, ma per esercitare il loro dovere. Il giudice amministrativo vigila su tale rispetto, costringe i funzionari a fare il proprio dovere e contribuisce all'affermazione in concreto al primato della Costituzione, del diritto europeo e delle leggi».

Nel suo intervento, il presidente della regione Vincenzo De Luca ha lanciato un monito sulla riforma delle autonomie differenziate: «Sull'autonomia differenziata - insiste il governatore - dobbiamo fare davvero attenzione, perché siamo arrivati a un punto limite oltre il quale c'è la rottura dell'unità nazionale. Se il disegno di legge approvato e licenziato dal Governo all'unanimità continua a parlare di residuo fiscale, cioè a prevedere la possibilità di trattenere i flussi fiscali che maturano in una regione dentro quella regione l'Italia è perduta. Nel conto consuntivo della Regione Lombardia del 2021 si registra un residuo attivo di 12 miliardi di euro, il 70% di questo deriva dalla sanità. Non aggiungo altro. Il pericolo vero e mortale è di ritrovarci da qui a pochi mesi con Regioni autorizzate ad approvare contratti integrativi regionali per la sanità e per la scuola. A questo punto l'Italia non è più l'Italia e l'unità di questo paese è perduta. Poi possiamo parlare anche 100 volte di nazione ogni volta che apriamo bocca, ma la nazione non ci sarà più».