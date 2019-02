Tarantina è Napoli, il presidio di solidarietà ai Quartieri dopo lo sfregio al murale

Lunedì 25 Febbraio 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 18:11

Un presidio di solidarietà e resilienza, organizzato oggi a Napoli in risposta allo sfregio vandalico che ha deturpato il murale dedicato a Tarantina, storico femminéllo dei quartieri spagnoli. Cittadini e istituzioni sono scesi in protesta contro quella scritta «Non è Napoli», che pare essere solo lo sfogo di una minoranza in cui la città non si riconosce.«Sono arrivata a Napoli nel dopoguerra, all’eta di 12 anni. Questa città l’ho vista rinascere - racconta Tarantina - E se prima in strada ho incontrato solo disprezzo e umiliazione, arrivata a Napoli ho trovato famiglia, calore, accoglienza. Come posso non essere napoletana io?»Alla manifestazione hanno partecipato anche i referenti delle associazioni e della comunità Lgbtq, manifestando a Tarantina la propria solidarietà. «La Tarantina e i femminielli sono Napoli, ne hanno fatto la storia - dichiara Loredana Rossi, vicepresidente dell’associazione Trans Napoli - I femminielli napoletani hanno fatto le quattro giornate, la resistenza. Hanno dato il sangue per questa libertà».«Questo atto vandalico è un gesto contro Napoli - afferma l’assessore alla cultura Nino Daniele - La nostra città ha sempre guardato alle differenze non come motivo di sopraffazione, ma come occasione di condivisione e arricchimento tra le identità diverse».