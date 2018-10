Venerdì 5 Ottobre 2018, 11:05

«Le tue orme non si cancelleranno mai perché hai percorso i sentieri della giustizia e del dovere». Recita così la lapide in memoria di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso lo scorso marzo all’esterno dei cancelli della stazione Piscinola del metrò.Oggi una cerimonia in suo onore ha ricordato quell’episodio, proprio davanti la stazione dove avvenne la tragedia.«Vivere in un quartiere difficile non deve essere un alibi» afferma la figlia Marta. «A mio padre è stata tolta la vita in maniera brutale e non deve più accadere. L’associazione che creeremo servirà proprio a questo. Starà accanto ai giovani per renderli responsabili delle azioni che compiono. Formerà cittadini coscienti ed attivi per la nostra società. Piscinola, così come tutta la città, non deve dimenticare».