Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno fatto irruzione in un terraneo dove sono state rinvenute circa 7.000 targhe per veicoli, soprattutto straniere, di cui alcune già pronte per essere immesse sul mercato clandestino, ed altre totalmente in bianco nonché cliché, stampi ed una pressa.

Gli agenti hanno trovato, intento alla produzione, un 24enne con precedenti di polizia. L'immobile è invece nella disponibilità di un 32enne con precedenti specifici di polizia.

Entrambi sono stati denunciati.

Ultimo aggiornamento: 10:08

