Testa incastrata in una tanica di plastica, tartaruga marina salvata a Castellammare

«In un video realizzato da Sergio Sammarco pubblicato StabiesiNews.it, si vede, una tartaruga marina arenata su una spiaggia viene messa in salvo da alcuni cittadini di Castellammare. La tartaruga era incastrata ad una tanica di plastica legata ad una corda. Dopo aver tagliato la corda che le strozzava la gola, la testuggine è stata rimessa sulla via per il mare - scrivono in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario dei Verdi di Castellammare Marilena Schiano Lo Moriello - ringraziamo i protagonisti di questo gesto».

Ultimo aggiornamento: 20:19

