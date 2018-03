Armi, droga e sigarette di contrabbando: 12 denunciati a Torre del Greco

Lunedì 12 Marzo 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:47

TORRE DEL GRECO - Dodici denunciati per violazioni al codice della strada, droga, possesso di armi, abusivismo edilizio e guida senza patente, oltre a venti giovani segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei posti di blocco allestiti nel weekend appena trascorso in centro e in periferia dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, impegnati in una serie di controlli straordinari della città: la task force - guidata dal capitano Emanuele Corda - ha operato sul fronte della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e della verifica del rispetto del codice della strada.Nell'operazione Alto Impatto sono stati sottposti a controllo oltre 200 tra auto, scooter e persone, in particolare al parcheggio Bottazzi di via Marconi a Torre del Greco, da sempre ritrovo di giovani e giovanissimi. Un uomo è stato trovato in possesso di 800 grammi di tabacchi lavorati esteri ed è finito nei guai per contrabbando di sigarette, due giovani sono stati invece sorpresi a guida senza patente mentre un terzo è stato beccato a girare armato di un coltello. Nei guai anche uno stranieri che ha fornito false dichiarazioni ai carabinieri sulla propria identità.Inoltre in cinque sono stati denunciati a piede libero per abusivismo edilizio perché sorpresi a eseguire lavori edili senza autorizzazione. Infine a San Giorgio a Cremano due genitori sono stati deferiti per inosservanza degli obblighi scolastici nei confronti dei figli minori d'età. Venti ragazzini sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli come assuntori di sostanze stupefacenti.