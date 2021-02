Task force sicurezza a Casoria, denunciati due contrabbandieri

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno effettuato un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli: 70 persone sono state identificate, 41 i veicoli controllati. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, molte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco.

Denunciate due persone per contrabbando di sigarette, un 49enne e un 39enne di Casoria. Sono stati trovati rispettivamente in via Rossini e via Boccaccio mentre vendevano sigarette sui cui pacchetti non era applicato il sigillo dei Monopoli di Stato.

