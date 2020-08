Task force sicurezza a San Giorgio a Cremano: sequestrata moto, due multe

Ferragosto all'insegna della sicurezza in provincia di Napoli. A San Giorgio a Cremano, agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia covid 19. L'attività si è estesa a piazza Europa, via Manzoni, piazza Giordano Bruno, via Pittore, piazza Massimo Troisi, via Roma, piazza Carlo di Borbone e via Aldo Moro. Nel corso del servizio sono state identificate 36 persone di cui 4 con precedenti di polizia, sono state controllate 15 autovetture e 5 motoveicoli di cui uno sottoposto a sequestro e fermo amministrativo poiché il passeggero non indossava il casco protettivo e contestate due violazioni del codice della strada.



E proprio nel giorno di Ferragosto il sindaco di San Giorgio a Cremano,, ha incontrato il dirigente del locale commissariato di polizia Di Stato per fare il punto sulla sicurezza in cittá. «Avevo chiesto maggior presenza in questi giorni in cui molti concittadini sono fuori» ha scritto Zinno su facebook «La folta presenza di oggi conferma l'attenzione che le forze dell'ordine stanno dando al territorio e quindi ringrazio il vicequestore e tutti gli uomini impegnati nel controllo del territorio. Ho incontrato anche gli operatori della polizia municipale che continuano il lavoro importante di tutela del cittadino e controllo del territorio».