Task force sicurezza a Torre del Greco: quattro denunciati, raffica di multe

Continuano i controlli a tappeto nelle strade di Torre del Greco disposte dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli: quattro le persone denunciate all’autorità giudiziaria e diverse le contestazioni amministrative elevate. In particolare, un 45enne di San Giorgio a Cremano, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua autovettura proprio nel centro cittadino, è stato denunciato per il reato di guida in stato d’ebbrezza, poiché sorpreso con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro.

Denunciato anche un 27enne di Ercolano dove i militari della locale tenenza lo hanno sorpreso in possesso di 390 pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di 7,8 kg, pronte per essere vendute.

Due persone sono state invece sorprese a Volla e Portici in possesso di coltelli a serramanico: dovranno rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti a offendere.

Numerosi i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno elevato diverse contravvenzioni e in particolare nei confronti di quattro persone che stavano circolando senza la prevista copertura assicurativa, di due cittadini perché beccati alla guida senza aver mai conseguito la patente e di un ragazzo che stava conducendo il suo motorino senza casco.

