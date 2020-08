Task force sicurezza al Rione Traiano: arrestato pusher, 42 multe

Non si ferma l'attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Forte l'attenzione nel Rione Traiano, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli - insieme con quelli del Reggimento Campania - hanno controllato oltre 170 persone - 42 quelle già note alle forze dell'ordine - e 82 veicoli. Sono 21 le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte per guida senza casco e per mancanza di copertura assicurativa.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. L., 44enne di Soccavo già noto alle forze dell'ordine. Era in via Marco Aurelio quando ha notato la pattuglia dei carabinieri ed è fuggito. A motivare la fuga i 16 grammi di cocaina che i Carabinieri hanno rinvenuto in dosi, in una cassetta di sicurezza che stringeva tra le mani. Nelle sue tasche anche 590 euro, contante ritenuto provento illecito, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In manette, Lanzetta è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

È 46enne l'uomo denunciato per evasione perché trovato in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Quando è stato fermato ha raccontato ai carabinieri di avere caldo e di voler prendere aria. Due le persone denunciate per guida senza patente perché mai conseguita: una di queste era una 26enne di Bagnoli, sorpresa alla guida di un Suv di grossa cilindrata. Stretta anche sui parcheggiatori abusivi: quattro quelli sanzionati perché beccati a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio lungo le strade parallele alla centrale via Epomeo. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

