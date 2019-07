Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 12:27

Tre giovani denunciati dai carabinieri. È il bilancio delle operazioni di controllo del territorio nell'ambito del Piano Napoli nella giornata di ieri. Nel dettaglio, i militari della stazione di capodimonte hanno denunciato un 21enne che in tarda serata si aggirava in zona «Pineta» con giraviti, pinze, tronchesi e un paio di guanti ed è stato denunciato per possesso di arnesi da scasso. Al corso Europa, invece, i militari della stazione Vomero-Arenella hanno sorpreso un 23enne in possesso di hashish e cocaina che alla vista dei militari, ha provato a fuggire ma è stato fermato e perquisito. Era in possesso di 3 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina ed è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Infine, i carabinieri del nucleo operativo hanno fermato, in via Girolamo Santacroce, un ragazzo di 24 anni alla guida di un'auto mentre era sotto l'effetto di droga che inoltre aveva nascosto nella portiera dell'auto uno spinello di hashish.