Tassa di soggiorno: a Napoli solo 7 milioni, a Roma 130 milioni

Raggiunge il sesto posto, Napoli, nella classifica delle città italiane con il maggior gettito per la tassa di soggiorno, ma in dati assoluti lontanissima dagli incassi delle grandi città turistiche come Roma, Milano, Firenze e Venezia.Secondo le elaborazioni rese note da Federalberghi alla 69esimaa assemblea della federazione, infatti, è Roma con 130 milioni di incasso a guidare la speciale classifica, seguita da Milano a 45 milioni, Firenze a 33, Venezia a 31. Poi si apre un buco nella classifica, visto che segue Rimini al quinto posto con 7,6 milioni e, appunto, Napoli con 7,5 milioni. Più sotto Torino (6 milioni), Bologna (6 milioni), Riccione (3,8 milioni), Verona (3,2 milioni)