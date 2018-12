Tassa rifiuti a Napoli, 500mila evasori â€‹nel mirino: in arrivo la stangata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Dicembre 2018, 09:57

Un'offensiva così - contro gli evasori - non si era mai vista da parte del Comune: un'onda «anomala» di ben 490mila cartelle esattoriali della tassa dei rifiuti inviate in questi giorni ha invaso le case di circa la metà dei contribuenti napoletani. La Tari - ovvero la tassa per la raccolta dei rifiuti - ha un indice di evasione pari al 50%, vale a dire che un napoletano su due non la paga. Per essere più chiari, di questo 50% di evasori il 60% è costituto da utenze commerciali e la restante parte da utenze familiari. Una stangata che i mancati contribuenti e gli evasori di professione troveranno un po' l'ultimo dell'anno e altri nella calza della Befana.I NUMERIGli «avvisi di accertamento» inviati nel mese di dicembre ed i primi giorni di gennaio sono 490mila - 100mila sono stati inviati tra ottobre e novembre - e riguardano gli omessi versamenti per parte del 2013 e 2014 e tutto il 2015, 2016 e 2017. Nella sostanza, le richieste di mancato pagamento valgono la bellezza di 500 milioni ai quali vanno aggiunti altri 150 milioni per sanzioni (30% dell'omesso versamento) e interessi dalla scadenza del tributo ad oggi. Sono coinvolte 165mila famiglie per totale o parziali pagamenti. Per la prima volta - nel senso che è la prima volta di invio massivo in Italia da parte di un ente locale - verranno inviati 45mila atti via Pec a società iscritte nel registro pubblico. Non è finita qui perché, al netto degli evasori conosciuti e morosi, ce ne sono molte migliaia sconosciuti, sommersi, sono coloro senza il «ruolo» ovvero che producono rifiuti ma sono dei fantasmi. Generalmente si tratta di esercizi commerciali che ogni anno cambiano denominazione, o falliscono e dunque diventano fantasmi. Al riguardo stanno per partire 1500 atti di «omessa o infedele dichiarazione» relativamente all'anno 2013 indirizzati proprio a quei contribuenti totalmente o parzialmente sconosciuti per un totale di 2 milioni di maggiori entrate.L'INCASSOPalazzo San Giacomo si attende un possibile pagamento di 40 milioni entro i 60 giorni dall'invio degli atti. E questo significa per un Comune in predissesto, e con il fiato sul collo della Corte dei Conti praticamente da sempre, una boccata di ossigeno puro. Un segnale - di virtuosità - verso la stessa magistratura contabile, che ha messo al primo punto delle sue reprimende e come prima causa di un ente sempre con le casse vuote l'incapacità di riscuotere i propri tributi. Sessanta milioni per Palazzo San Giacomo rappresenterebbero la possibilità di mettere in campo un'azione più concreta riguardo al decoro della città.