Giovedì 10 Maggio 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 17:08

Il pagamento della tassa sui rifiuti, in città, subisce uno slittamento. Lo rende noto l’amministrazione comunale con un comunicato nel quale si legge.«In data odierna la giunta de Magistris, con delibera a firma dell'assessore al bilancio Enrico Panini, ha disposto, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2018, lo slittamento delle date di scadenza della 1° e della 2° rata di pagamento della tassa sui rifiuti, Tari, e la conferma delle successive rate. Queste in dettaglio le scadenze:la scadenza della 1° rata di pagamento passa dal 16 maggio al 30 giugno 2018la scadenza della 2° rata di pagamento passa dal 16 luglio al 30 luglio 2018la scadenza della rata unica di pagamento passa dal 16 giugno al 30 giugno 2018la scadenza della 3° rata è confermata per il 16 settembre 2018la scadenza e della 4° rata è confermata per il 16 novembre 2018Questa disposizione consentirà di conciliare l'arrivo degli avvisi con le scadenze di pagamento dando ai cittadini più tempo per pagare», conclude la nota