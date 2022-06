Tasse a Napoli, rischio stangata sulle fasce deboli dallo sport agli asili nido

Balzelli e ritocchi all'insù per le tariffe comunali a domanda individuale. Il rischio c'è ed è concreto. Si tratta di servizi come asili nido, refezione scolastica, luoghi della cultura e impianti sportivi. Gli aumenti non saranno immediati, ma nel prossimo futuro si potrà andare incontro ad una stangata. Dell'approvazione delle tariffe, delle esenzioni ed agevolazioni, del sistema di gestione e della percentuale di copertura del costo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati