Tassisti abusivi a Napoli: multe e sequestri davanti alla stazione centrale

Continua incessante l'attività della polfer di controllo e denuncia contro il fenomeno dei tassisti abusivi. Un fenomeno sempre più diffuso nei pressi della stazione di Napoli Centrale contrastato con pesantissime sanzioni e sequestri.

Lo scorso fine settimana gli agenti della squadra amministrativa del compartimento polizia ferroviaria di Napoli, con mirati servizi di appostamento e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato e contestato diverse violazioni amministrative applicando le relative sanzioni.

In particolare, due tassisti abusivi sono stati sorpresi mentre adescavano ignari turisti stranieri appena usciti dalla stazione e sanzionati per un totale di 10mila euro per le diverse violazioni di norme del Codice della Strada; inoltre, per entrambi è scattato il sequestro del veicolo ai fini della confisca ed il ritiro della patente di guida.