Tassisti abusivi all'aeroporto di Napoli, raffica di controlli (e di multe)

Martedì 24 Luglio 2018, 13:14

Nell'ambito delle attività di contrasto agli abusi e alle irregolarità ai danni dei turisti da parte di tassisti e noleggiatori non autorizzati nell'area aeroportuale, personale dell'unità operativa Aeroporto della polizia municipale, ha sottoposto a controllo circa 200 veicoli verbalizzando numerosi trasgressori ai sensi degli articoli 85 (noleggio irregolare) e 86 (infrazioni taxi) del Codice della Strada.A seguito della denuncia di una turista di Torino un tassista che aveva intascato la somma di 50 euro per un trasporto effettuato dall'Aeroporto a Poggioreale, grazie al sistema di videosorveglianza e agli indizi forniti dalla signora, è stato individuato e sanzionato con ritiro della licenza e segnalazione all'ufficio di corso pubblico. La rapidità dell'intervento ha consentito di poter restituire il maltolto alla raggirata con piena soddisfazione della stessa.Altre analoghe operazioni hanno consentito di sorprendere un noleggiatore abusivo che, pur circolando con contrassegno Ncc esposto sul parabrezza, veniva scoperto in attività irregolari e quindi sanzionato.