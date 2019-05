Tatuatore torrese vince il contest «Best Traditional Tattoo»

Venerdì 10 Maggio 2019, 12:03

TORRE DEL GRECO - Orgoglio corallino alla fiera del tatuaggio di Perugia, tatuatore di Torre del Greco vince il contest "Best traditional tattoo". Prestigioso riconoscimento per un'artista torrese alla quarta edizione della Perugia Tattoo Convention, il salone del tatuaggio di stanza nel capoluogo umbro: Vincenzo Formisano di Indelebile Tattoo si è aggiudicato il primo posto nella categoria "Best traditional", conquistando i giudici con un lavoro a tutta schiena durato un anno, un classico del tattoo old school.Trentuno anni, originario di Torre del Greco, Vincenzo Formisano gestisce insieme al fratello Indelebile Tattoo-tatuaggi, cammei e arte. "E' un'emozione fortissima, indescrivibile - racconta l'artista - Ringrazio la mia famiglia e il team di Indelebile Tattoo per il supporto morale. Il soggetto scelto da me insieme al cliente è un classico del tattoo old school, se lo facevano tatuare i marinai e i viaggiatori degli anni Trenta che puntavano su velieri, ancore e aquile per identificarsi". Per il tatuatore "sono simboli con un significato intrinseco, allora come oggi. Per me il tatuaggio è questo: racconta la storia di chi lo indossa, è uno scambio energetico che merita tanta dedizione e rispetto".