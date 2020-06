Ergastolo per mandante e esecutore materiale dell’omicidio del tatuatore Gianluca Cimminiello. Sono da poco passate le 12, quando la quarta corte di assise appello ha confermato la condanna all’ergastolo per Arcangelo Abete, boss degli scissionisti di Secondigliano e per Raffaele Aprea, ritenuto quest’ultimo esecutore materiale del delitto assieme a Russo (condannato in un altro processo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA