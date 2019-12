Taxi abusivo (senza Rc auto) dalla stazione centrale a Ponticelli, scatta la maxi multa

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico nella zona della Stazione Centrale, il nucleo di polizia turistica della polizia municipale di Napoli ha intercettato un autista che con una Fiat Multipla immatricolata per uso proprio, stava svolgendo illecitamente un servizio di linea a pagamento lungo la tratta che da piazza Garibaldi conduce a Ponticelli. La Fiat multipla impiegata, inoltre, è risultata essere sprovvista di copertura assicurativa. Il trasgressore è stato sanzionato per l’utilizzo del veicolo nel servizio abusivo di trasporto e per la mancanza di copertura assicurativa, mentre l'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.



Nel corso di accertamenti riguardanti il rispetto delle normative che regolano l’esercizio del servizio taxi, tre tassisti nella zona del Porto sono stati verbalizzati per aver lasciato i propri veicoli in sosta nei posteggi ed essersi allontanati ed un altro per non aver rilasciato la ricevuta per la tariffa predeterminata. Nella zona di piazza Garibaldi, invece, due tassisti sono stati verbalizzati per aver sostato a scopo di nolo nelle vicinanze della fermata degli autobus di linea; altri tre per aver prelevato utenti nelle immediate adiacenze del posteggio, dove si trovavano taxi in fila e persone in attesa. Inoltre ad un tassista è stata comminata la sanzione del ritiro della licenza, per la successiva sospensione irrogata dal competente ufficio comunale di corso pubblico, per essere stato sorpreso in attività fuori dal proprio turno di servizio.

