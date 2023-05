Centocinquanta euro per portare il cliente dallo stadio al centro storico. L’ultima follia di quest’anno che calcisticamente per Napoli si conferma magico e speciale arriva dalle auto bianche, anzi dai tassisti, anzi meglio ancora da quel manipolo di tassisti disonesti che, pur rimanendo una piccola percentuale rispetto alla maggioranza di persone perbene, lucrano, sfruttano, approfittano e truffano i clienti.

APPROFONDIMENTI Tifoso napoletano spara in aria a Bergamo dopo il gol di Olivera: denunciato Udinese-Napoli, 8 maxischermi al Maradona e incasso in beneficenza Napoli, sciopero dei trasporti pubblici: disagi per metrò, funicolari e bus

Questo breve viaggio nella categoria dei tassisti affronterà diversi aspetti di un lavoro sicuramente sacrificato, non certo facile: ma dopo il recente linciaggio commesso da alcuni conducenti di auto bianche ai danni di due loro colleghi “colpevoli” di essere iscritti ad una sigla che lavora in accordo con “Uber”, e dopo le segnalazioni giunte domenica di passeggeri che si sono visti chiedere cifre esorbitanti prima e dopo la partita di Fuorigrotta, qualcuno dovrà pur cercare di impedire che simili vergogne si ripetano più.

Ribadiamolo in premessa, ancora una volta: situazioni al limite del truffaldino, come anche la violenza e la prevaricazione, sono fenomeni che non toccano la maggioranza degli ormai oltre 2370 tassisti titolari di regolare licenza; e però queste situazioni si sono verificate, il che vuol dire che nelle fila dei conducenti di auto bianche furbetti e malfattori non sono poi pochi come ci si potrebbe immaginare.

L’odioso ricatto della super tariffa segnalata da non pochi cittadini al nostro giornale (ma anche sui social) in occasione dell’ultima partita giocata al “Maradona” conta elementi genuini e convergenti: tutti hanno riferito che, nel tentativo disperato di trovare un’auto bianca in servizio a Fuorigrotta, il conducente di turno ha sparato un prezzo assolutamente ingiustificabile: 150 euro. Un’assurda gabella, una sorta di “supplemento scudetto”, come l’avrebbe chiamato l’ingegnere Bellavista.



Resta da chiedersi se i controlli, anche in queste situazioni particolari, ci siano e producano risultati. Quando si riceve una richiesta talmente sproporzionata rispetto al chilometraggio da coprire, l’utente deve innanzitutto annotare il numerino identificativo di iscrizione del taxi al Corso Pubblico, numero che è esposto sia sulle fiancate della macchina, sia al suo interno.

A proposito di controlli? Sono passati i tempi nei quali il mitico “Fanalino” - agente della Municipale di servizio all’aeroporto di Capodichino passava al setaccio persino gli indicatori di direzione di taxi che attendevano i passeggeri. Era il loro terrore.

Oggi quel che sicuramente servono sono più controlli. Come si fa a Roma, dove i vigili in borghese riescono a intercettare, sanzionare e - quando le condizioni lo consentono - persino sospendere le licenze ai tassisti imbroglioni. Qualche anno fa Il Mattino (era durante il mese di agosto) sguinzagliò un cronista travestito da turista che fingeva di parlare solo inglese: un esperimento sul campo per sperimentare da vicino le trappole del trasporto pubblico e dei servizi nel triangolo di quella giungla metropolitana compreso tra la stazione di Piazza Garibaldi, gli imbarchi di Mergellina e l’aeroporto. Le soprese, ovviamente, non mancarono: prezzi delle corse maggiorati e arrotondati sempre per eccesso, poche informazioni sui percorsi che offrono corse predeterminate, itinerari che si gonfiavano a dismisura (in un caso il finto turista che aveva chiesto di essere portato all’hotel Vesuvio si vide scarrozzare per chilometri, imboccando la tangenziale al corso Malta per uscire poi addirittura ad Agnano, prima di ripiegare verso il lungomare).

Ma uno dei nervi più scoperti, ancora oggi, resta quello degli scali aeroportuali e ferroviari. «Perché è lì - spiega un ragazzo che solo da pochi anni ha iniziato a fare il conducente di auto bianche - che esistono vere e proprie “paranze” di colleghi che spadroneggiano, dettano legge e commettono soprusi e irregolarità».