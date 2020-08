Napoli, controlli ai taxi: sanzioni per 5 conducenti, bloccato un abusivo

Agenti della Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno effettuato serrati controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

I controlli hanno riguardato, nello specifico, le attività di trasporto di persone e merci. Nella zona di piazza Garibaldi sono stati controllati n. 36 taxi che risultavano rispettare la normativa anti Covid, mentre, venivano verbalizzati n. 2 conducenti di taxi che non avevano rispettato i turni di lavoro con relativo ritiro della licenza. Sempre in Piazza Garibaldi sono sati verbalizzati 2 conducenti per aver prelevato clienti a meno di 100 metri dal posteggio, ed in via Acton verbalizzato un conducente per non aver esibito due cartellini dei turni. Durante le attività di controllo veniva sorpreso anche un veicolo il cui conducente svolgeva abusivamente l’attività di trasporto di persone da Piazza Garibaldi a Via Poggioreale e Via Stadera, il veicolo sfornito anche di copertura assicurativa veniva sottoposto a sequestro.

Riguardo ai controlli per il trasporto delle merci venivano effettuati controlli nei pressi di mercatini alimentari e di supermercati in Via S. Pasquale e Via Galiani, riscontrando che tutti i veicoli rispettavano sia la normativa ordinaria per il trasporto di alimenti che quella diretta alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

I controlli proseguiranno costanti anche nei prossimi giorni.



