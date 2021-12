Teatro San Carlo di Napoli, ressa choc al botteghino: manager Asl e De Giovanni vanno via

Troppa ressa al botteghino del Teatro San Carlo a Napoli, in spregio alle norme anti Covid. Lo denuncia il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che chiama gli ispettori e abbandona il teatro in segno di dissenso.

Accade in occasione della prima del film di Sergio Rubini dedicato ai fratelli De Filippo. «Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli» le parole di un Verdoliva visibilmente contrariato al momento di abbandonare il teatro dove nel frattempo è arrivato il presidente della Camera Roberto Fico.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA SANITARIA Covid, il punto sul focolaio a Capri e le altre misure nella lotta... LA SICUREZZA Super Green pass, controlli sui mezzi pubblici a Napoli: Anm assolda... IL BOLLETTINO Covid, bollettino oggi in Italia 6 dicembre: 9.503 contagi e 92...

«Trovo incredibile quello che è accaduto stasera al San Carlo con un'organizzazione in spregio di ogni cautela sanitaria». Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, anch'egli tra gli invitati al San Carlo per la prima del film di Sergio Rubini sui fratelli De Filippo. «Stavamo in fila uno sopra l'altro - la testimonianza di De Giovanni - una cosa incredibile. Non mi sono sentito al sicuro e ho preferito andare via».