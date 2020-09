Teatro San Carlo, a Napoli riapertura in sicurezza della scuola di ballo

Il Teatro San Carlo di Napoli «ribadisce il proprio impegno per la riapertura della Scuola di Ballo in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.» come si afferma in una nota. «In ottemperanza al Dpcm che proroga fino al 7 ottobre lo stato di emergenza, e nel rispetto della nuova ordinanza regionale che pospone al 24 settembre l'apertura delle scuole in Campania, la Fondazione Teatro San Carlo - si rileva - è al lavoro per garantire l'adeguamento e l'osservanza di tutte le normative vigenti ed è impegnata in verifiche e accertamenti che garantiscano l'esistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa delle attività della Scuola: dal distanziamento fisico all'igienizzazione degli ambienti, dagli ingressi differenziati e regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni al rilevamento quotidiano della temperatura corporea per docenti e studenti».

Sono in corso quindi sopralluoghi e verifiche ambientali e sanitarie oltre che di logistica «per gli adeguamenti opportuni secondo le normative vigenti in Campania e, non appena si concluderanno le valutazioni per garantire la tutela della salute di tutti, il Teatro San Carlo comunicherà la data di riapertura della scuola di ballo, che il Teatro è fiducioso avverrà in tempi brevi». Il Teatro informa che tutti gli aggiornamenti saranno consultabili online sul sito del San Carlo.

