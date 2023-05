Teatro San Carlo di Napoli, sit-in dei sindacati per chiedere la stabilizzazione dei precari

Sit in dei sindacati Cigl, Cisl, Uil e Fials all'ingresso del teatro San Carlo. Dietro lo striscione «Teatro San Carlo Napoli» si sono riunite una trentina di persone tra maestranze e corpo di ballo per chiedere la stabilizzazione degli ultimi precari.

«C'è un impegno preso dal sovrintendente per l'assunzione di questi precari storici - spiega Gianvito Ribba, Rsu della Cgil - gli ultimi rimasti da stabilizzare in sostituzione dei colleghi andati in pensione».

Inevitabile un riferimento anche alla situazione del sovrintendente Stephane Lissner dopo il decreto che impone il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico sinfoniche che hanno più di 70 anni:

«È un momento delicato per noi - osserva il sindacalista - abbiamo un subito un decreto che per la sua metodologia ci ha lasciato sgomenti.

In programma un incontro con il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo Gaetano Manfredi.