Il grande cuore di Napoli: pranzo di Natale al Teatro San Carlo per i più bisognosi

Giovedì 20 Dicembre 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 16:10

Il Teatro di San Carlo di Napoli apre le porte ai più bisognosi in occasione del pranzo di Natale. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato tra i 600 e gli 800 senzatetto, è stata organizzata insieme alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche, con la partecipazione della Caritas Diocesana di Napoli e l’ausilio di alcuni istituti alberghieri della Campania.«Queste iniziative sono espressione di sensibilità umana, sociale, culturale e anche, per chi ci crede, religiosa. Sono gesti che confermano l’identità dei napoletani che si sentono trasportati ad aprirsi agli altri e aiutare coloro che hanno bisogno» ha dichiarato il Cardinale Crescenzio Sepe, presente all’occasione per salutare i meno abbienti e dare loro la benedizione natalizia. «Ovviamente è una goccia nell’oceano - afferma Rosanna Purchia, sovrintendente del Teatro di San Carlo - Con questo non pensiamo di risolvere i problemi di queste persone, ma di dargli un po’ di dolcezza e di regalargli un po’ di bello che fa bene all’anima».