Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale Unità “San Lorenzo”, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via in piazza Eduardo De Filippo, di fronte al Teatro San Ferdinando, in via Giuseppe Antonio Pasquale e nei vicoletti adiacenti, hanno rimosso 20 paletti in metallo e 35 fioriere installati abusivamente.