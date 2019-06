CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 11:49

Via Donnalbina, confine tra i quartieri San Giuseppe e Porto, un giovane centauro sfreccia sotto gli occhi delle massaie alle prese con la spesa, del fruttivendolo con la passione per gli oggetti in vimini, di due anziani che traballano come birilli, dirigendosi verso casa. In sella allo scooter, l'ingresso contromano nella zona a traffico limitato del centro storico circondato dalle telecamere. E la multa? Non scatta. Unica certezza: questo varco non è protetto dalle telecamere. Così la ztl diventa zona franca.«Salgono tutti da qui», sospira rassegnato Alfredo Di Matteo, il commerciante tra kiwi e banane che nel tempo libero prepara i cestini in paglia artigianali; mentre Gennaro Manca, pensionato che abita al civico contrassegnato dal numero 9, preme il piede su un tombino sollevato per metà. «Questa strada è in rovina, persino dormire sembra un'impresa impossibile», dice. Qualche metro più avanti Roberta Lepre continua a stirare: ha 35 anni e già da nove gestisce una lavanderia, ed esprime con il sorriso il suo punto di vista. «Il problema è noto, e il senso di marcia non è il solo divieto violato», spiega per ribadire: «Corrono tutti e parcheggiano ovunque». Subito dopo la vicina chiesa, c'è l'ingresso del don Orione, il centro di riabilitazione che dà assistenza ai disabili con difficoltà motorie e ritardo mentale. E il portiere Antonio Somma segnala altri problemi: cassonetti incendiati, rifiuti non rimossi e caos, tanto caos soprattutto nella notte, a causa della movida tra Banchi nuovi e Mezzocannone. Passano, intanto, un Beverly con una mamma e due bambini (in tre, ma con il casco), una Panda rossa (sempre contromano), una Peugeot ammaccata, stesso itinerario. E altre vetture sono ferme nei paraggi.