Si è riunita oggi la giunta regionale della Campania, i provvedimenti adottati:

Videosorveglianza a Napoli. La Giunta, nella riunione di oggi, ha destinato i fondi per il sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), e che prevede l'installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici. Analogo progetto riguarda l'unione dei Comuni Antico Clanis (Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago, Quindici, Taurasi).

Integrazione migranti e rifugiati. La Regione Campania ha aderito con delibera di Giunta, al bando della Commissione Europea che riguarda progetti per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, cofinanziato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Fami).



La Giunta ha dato via libera all'Accordo tra Regione Campania e Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'uso gratuito, da parte della Valle d'Aosta, del sistema informativo Gisa (Gestione integrata Servizi e Attività) finalizzato a fornire gli strumenti gestionali e il supporto informatico a partire dalle anagrafiche degli operatori del settore alimentare (Osa) per la programmazione, la gestione e la rendicontazione, nonché l'inoltre dei flussi informativi relativi alle attività di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.