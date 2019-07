Martedì 9 Luglio 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 18:41

Al via il teleconsulto medico nel Progetto Isole 2019. E’ stato stabilito da un decreto della Regione Campania che servirà ad ottimizzare l’assistenza sanitaria nelle piccole isole del golfo Capri, Ischia e Procida ed in altre località disagiate a causa della difficoltà di accesso.L’iniziativa presa in accordo alle direzioni generali sanitarie, ASL Na 1 centro e ASL Na 2 nord, è mirato a migliorare i livelli di assistenza nel territorio campano. La prima fase prevede di dotare le strutture sanitarie di Capri, Ischia e Procida di moderne tecnologie di teleconsulto, per poter assicurare un efficacie comunicazione tra il personale sanitario e quelli che si trovano nelle strutture a terra, e condividere tutte le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. Il teleconsulto, dislocato nelle varie sedi isolate e disagiate ed in sedi specialistiche, permetterà ai professionisti di condividere e valutare i particolari casi clinici trasferendosi il maggior numero possibile di informazioni, impiegando se è necessario anche la video conferenza con lo scopo di scambiarsi i pareri sulla base delle specifiche esperienze di ciascun medico. Il teleconsulto quindi nelle isole campane e nelle altre località potrà permettere una riduzione delle spese insieme ad un aumento dell’efficienza del sistema sanitario campano.