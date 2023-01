«Telefonini sequestrati in carcere, ora servono sezioni schermate»

Sequestrati a detenuti impiegati in attività lavorative alcuni telefoni cellulari nel carcere di Secondigliano. Sul caso interviene Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe, che chiede «l'immediato intervento dell’amministrazione». E il segretario generale Donato Capece sottolinea l'importanza di procedere dell'«aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari in materia di contrasto all’uso ed al commercio di telefoni cellulari e stupefacenti in carcere». E aggiunge: «Nonostante la previsione di reato prevista dall'articolo 391 ter del codice penale, di recente emanazione per l'ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da uno a quattro anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Torniamo a sollecitare urgenti soluzioni drastiche, come la schermatura delle sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all’uso dei telefoni cellulari e degli smartphone».