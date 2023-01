Sono state oltre duemila le richieste d'aiuto ricevute nel 2022 dal centro di ascolto di Napoli di Telefono Amico. Vale a dire un incremento del sessanta per cento rispetto ai dati registrati lo scorso anno. Per chi ancora non lo sapesse Telefono Amico è una organizzazione di volontariato che da oltre cinquant'anni si prende cura - anche via mail e recentemente utilizzando il canale whatsapp dedicato ai più giovani - delle persone che hanno bisogno di conforto e sostegno, garantendo il totale anonimato e in maniera assolutamente gratuita. Da qui l'appello lanciato da Luciana Cappabianca, presidente dell'associazione napoletana: «Le richieste continuano a aumentare. E anche adesso che l'emergenza sanitaria è sostanzialmente superata, le persone che si rivolgono a noi in cerca di ascolto sono sempre di più. Inizia a essere difficile riuscire a rispondere a tutti: siamo pochi, abbiamo assolutamente bisogno di nuovi volontari».

Sì, volontariato puro, quello dei sedici operatori che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo libero a questa iniziativa di grande solidarietà. Non si limitano a ascoltare in silenzio lo sfogo di chi chiama, anzi: cercano sempre il dialogo, il confronto, aiutano le persone a fare chiarezza tra i propri pensieri e a sentirsi meglio. Il loro motto è l'ascolto risponde. Sanno molto bene che cosa dire, gli amici volontari, conoscono fino in fondo le modalità di approccio con l'obiettivo di infondere coraggio senza false illusioni: «La nostra formazione ci consente di essere pronti a far fronte a situazioni diverse tenendo ben presente che non potremo mai essere noi la soluzione al problema». Ma veniamo ai dati. Telefono Amico Napoli, nel 2022, ha risposto a oltre duemila chiamate al numero unico nazionale (02/23272327), oltre a mail e whatsapp. Esaminando l'utenza è emerso che a chiedere il sostegno telefonico sono in maggioranza gli uomini che raggiungono il 57 per cento. Per quanto riguarda l'età, invece, hanno chiamato in prevalenza persone tra i 46 e 55 anni (27 per cento), seguite a ruota dalla fascia d'età compresa tra i 36 e i 45 anni (24 per cento), da quella tra i 56 e i 65 (17 per cento) e tra i 26 e 35 (14 per cento). Ed è questo un altro dato che sta facendo riflettere i volontari: l'incremento di giovani e giovanissimi: «Al telefono ripondo anche io - aggiunge Cappabianca - sempre più spesso mi imbatto in adolescenti problematici che si rivolgono a noi perché non riescono a creare un dialogo con i genitori. Storie drammatiche che talvolta finiscono nell'autolesionismo». Situazioni assai delicate, dunque, che richiedono grande professionalità da parte di chi risponde al telefono.

Ecco perché - spiega meglio la presidente - è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa sei mesi, al quale si viene ammessi dopo un colloquio di selezione e valutazione. La scorsa edizione ha convinto dieci nuovi volontari a aggiungersi alla squadra napoletana. «Abbiamo un grande bisogno di aiuto - aggiunge Cappabianca - altrimenti sarà difficile garantire il servizio nel miglior modo possibile. Invito chi pensa di avere del tempo a disposizione da dedicarci a farsi avanti: sarete preziosi». I corsi partiranno mercoledì primo marzo, i colloqui per accedere alla formazione si svolgeranno invece tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Per prenotarsi, o semplicemente per chiedere notizie, è possibile scrivere all'indirizzo gruppoformazionenapoli@telefonoamico.it. Le lezioni sono finalizzate a fornire agli aspiranti volontari gli strumenti necessari per instaurare e gestire una relazione di aiuto, sia nella dimensione dell'emergenza che in quella dell'abitualità. «Speriamo si iscrivano in tanti - conclude Luciana Cappabianca - Essere volontari di Telefono Amico è un'esperienza impegnativa, ma vi assicuro che arricchisce la vita».