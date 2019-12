Tempesta su Capri, scoperchiata dal vento la biglietteria degli aliscafi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri - Una forte tempesta si è abbattuta stanotte su Capri. I danni dovuti alle raffiche di vento sono in via di accertamento. Numerose le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco con richiesta di intervento. Alle luci dell’alba si sono contati i danni. Il sindaco Marino Lembo ha fatto scendere in campo una task force di tecnici degli uffici comunali e della Capri Servizi per dare man forte ai Vigili del Fuoco che sono ricorsi anche all’utilizzo del carrellino elettrico per raggiungere le zone alte. Il danno più grave si è registrato a Marina Grande dove la copertura delle biglietteria di aliscafi e traghetti è stata completamente divelta. Numerosi alberi di alto fusto sono stati sradicati e due di loro si sono abbattuti sulle case in via Tiberio e via Mulo, la strada che congiunge il centro a Marina Piccola, senza causare fortunatamente danni agli abitanti.Le raffiche di vento da nord ovest hanno raggiunto la potenza di circa 40 nodi e nel mare agitato si alzate onde fino a 5 metri.Questa mattina solo il maxi traghetto della Caremar è partito per Napoli intorno alle ore 8 con a bordo pochissimi passeggeri che erano ancora sull’isola. La partenza è stata obbligata anche perché le condizioni di vento e di mare così forte non consentivano di tenere il naviglio ormeggiato alle banchine del porto di Marina Grande. in condizioni di sicurezza.In mattinata il vento è diminuito di intensità ma, così come hanno già anticipato i bollettini meteo nel corso della giornata le condizioni andranno peggiorando e nessun collegamento sarà effettuato sia da Napoli che da Sorrento.