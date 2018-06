Torre del Greco, tunnel allagati in Litoranea. In centro saltano i tombini delle fogne

Lunedì 18 Giugno 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 18:59

TORRE DEL GRECO - Ci risiamo: alla prima pioggia estiva si ripresentano i soliti disagi a Torre del Greco, con i tunnel e i sottopassi della Litoranea allagati, le auto imprigionate e i tombini delle fogne saltati in centro storico. I disagi più gravi tra piazza Luigi Palomba e via XX Settembre, nel "rio" torrese che, puntualmente, con i temporali, viene invaso da una colata impietosa di acqua e fango. Problemi anche in via Roma, via Piscopia e nel cuore antico, con grate e tombini che si sono aperti a causa della pressione riversando in strada il loro contenuto putrido. In un video pubblicato sui social, viene ripreso proprio un tombino di via Piscopia che cede e che svuota in strada le acque reflue."Gli acquazzoni estivi colpiscono sempre in modo devastante il nostro territorio, reso vulnerabile ancora di più dagli incendi dello scorso anno. Serve che si attivi da subito una task force di esperti per scongiurare e limitare ulteriori danni causati dagli allagamenti - l'analisi di Carlo Ceglia, dell'associazione Per il rilancio di Torre del Greco - Noi che viviamo quotidianamente queste zone siamo a disposizioni anche con professionalità specifiche. Speriamo che nel prossimo futuro possiamo inaugurare presto il collettore verso Torre Annunziata, così da alleggerire le nostre condotte e salvaguardare anche il nostro mare, risorsa importante per il rilancio turistico ed economico della nostra città".