Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:38

Un 66enne incensurato di Cicciano aveva messo in mostra, nella vetrina della sua abitazione, una vecchia pistola automatica del 1912. l’arma però non era denunciata e non ha la matricola quindi i carabinieri della stazione di cicciano, che hanno scoperto la circostanza, hanno denunciato il 66enne. dovrà rispondere di detenzione illegale di un’arma clandestina.