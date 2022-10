Tennis Club Napoli, il torneo si farà: «Pronto nuovo campo in cemento»

«Stiamo risolvendo il problema. Il torneo non è pregiudicato e domani partirà regolarmente». Così Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1906, che oggi ha tenuto una conferenza stampa insieme a Cosimo Napolitano, direttore e organizzatore del torneo Atp 250 Tennis Napoli Cup, per chiarire quanto avvenuto domani con il rinvio delle prime partite di qualificazione a causa delle cattive condizioni dei campi in cemento realizzati per l'occasione. Il problema è stato risolto con l'arrivo di un nuovo campo in cemento, utilizzato per il torneo di Firenze che si è disputato la settimana scorsa, in corso di allestimento all'Arena realizzata sul lungomare di Napoli.

Il campo, assicurano Villari e Napolitano, sarà pronto nel pomeriggio e domani si potrà partire regolarmente con il torneo. Intanto le partite di qualificazione si stanno svolgendo al Tc di Pozzuoli, mentre il main draw sarà svolto nella giornata di oggi. Villari ha raccontato quanto avvenuto partendo da due giorni fa: «L'altroieri ci si è resi conto che la preparazione dei campi aveva dato luogo a qualche problema, che ci era stato garantito che sarebbe stato risolto con un lavoro durato tutta la notte. Ieri mattina ci si è resi conto che molti dei problemi erano stati riassorbiti ma non del tutto, per cui ci siamo trovati sempre insieme alla Fit e Atp di fronte a una scelta: se dare ancora tempo all'azienda a cui ci siamo rivolti per preparare i campi, oppure optare per la seconda opzione più drastica, cioè montare un campo nuovo facendolo arrivare qui stanotte. Abbiamo optato per questa seconda opzione, con la disponibilità della Fit». Un secondo campo, ha aggiunto Napolitano, potrebbe arrivare nei prossimi giorni: «Lunedì, martedì e mercoledì - ha detto - il programma di gioco si può svolgere anche su un solo campo di gara, puntiamo ad avere un secondo campo per giovedì e fare il programma su due campi, e dimostrare quindi che gli incidenti si possono superare».