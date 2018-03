Tensione e blocchi stradali tra Portici ed Ercolano contro il nuovo dispositivo di viabilità

Martedì 13 Marzo 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 10:36

Caos, blocchi stradali e traffico in tilt al confine tra Portici ed Ercolano. Protestano i residenti ed i commercianti della città degli scavi, i quali non vogliono assolutamente che entri in vigore il nuovo dispositivo di viabilità stabilito dai due Comuni, che prevede il doppio senso di marcia su via Università e via Roma. Il dispositivo viene considerato penalizzante dai cittadini ercolanesi, che invece chiedono che sia ripristinato, dopo anni, il doppio senso su corso Resina.Al momento, alcune automobili sono state piazzate al centro dell'incrocio tra le due città per bloccare il passaggio di altre autovetture e c'è grossa tensione. Sul posto sono arrivate pattuglie dei carabinieri e delle polizie municipali di entrambi i Comuni. E presente anche, per provare a calmare gli animi, l'assessore alla viabilità porticese Maurizio Capozzo.